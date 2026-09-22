Rohtak News: शिविर में 50 ग्रामीणों ने कराई स्वास्थ्य जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 22 Sep 2026 07:12 PM IST
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रोहतक। सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को बहलबा गांव में लगे शिविर में 50 ग्रामीणों ने निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। पीजीआई के दंत चिकित्सा, त्वचा रोग व सामुदायिक चिकित्सा विभागों के विशेषज्ञों ने परामर्श, जांच, निदान और उपचार उपलब्ध कराया। 17 दंत उपचार प्रक्रियाएं की गईं। सामुदायिक चिकित्सा विभाग से अंचल ने उच्च रक्तचाप, बुखार व गठिया जैसे सामान्य रोगों की जांच की। मरीजों को आवश्यक दवाएं भी दी गईं। संवाद
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