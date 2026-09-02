Rohtak News: यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश 15 सितंबर तक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Wed, 02 Sep 2026 08:10 PM IST
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रोहतक। स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने यूजी प्रथम वर्ष (सत्र 2026-27) में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। विभाग ने कॉलेजों एवं विद्यार्थियों की ओर से प्रवेश पोर्टल दोबारा खोलने की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इस फैसले से गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज, रोहतक में दाखिला लेने के इच्छुक उन विद्यार्थियों को भी एक और अवसर मिल गया है जो निर्धारित समय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। अब ऐसे विद्यार्थी 15 सितंबर तक ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर कॉलेज में अपना दाखिला सुनिश्चित कर सकते हैं। प्राचार्य डॉ. जयपाल शर्मा ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाएं और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया पूरी करें। संवाद
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