Rewari News: प्रो. संगीत रागी के खिलाफ यादव समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

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प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुरेंद्र पाल यादव की अध्यक्षता में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 3 नवंबर को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बहस के दौरान संगीत रागी ने यादव-अहीर समाज के प्रति जातिसूचक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।महासभा ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित कार्यक्रम में पूरे समाज को निशाना बनाते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। संगठन ने इसे सामाजिक गरिमा और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव के खिलाफ बताते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की।ज्ञापन उप अधीक्षक संजीव बल्हारा के माध्यम से एसपी को सौंपा गया। महासभा ने मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राव धर्मपाल, प्रदेश महामंत्री जगमोहन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष दीवान सिंह एडवोकेट, महिला प्रदेश अध्यक्ष स्नेहलता यादव, प्रदेश मीडिया प्रमुख जसवीर प्रधान, जिला अध्यक्ष नितिन यादव सहित महासभा के पदाधिकारी और करीब 200 लोग मौजूद रहे।