Rewari News: युवाओं को सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का लिया संकल्प

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इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रगतिशील विचारक एवं समाजविद अशोक प्रधान ने कहा कि धार्मिक आराध्यों, महापुरुषों और शहीदों से समाज को सही राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भगवान विश्वकर्मा का समाज में विशेष महत्व है।हिंदू धर्म में उन्हें सृष्टि का रचनाकार, देवताओं का शिल्पकार और इंजीनियर माना जाता है। उन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार और यंत्रकार भी कहा जाता है।मंच की कोर कमेटी के सदस्य बीके राम सिंह ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने विभिन्न युगों में अनेक दिव्य और ऐतिहासिक भवनों का निर्माण किया। मान्यताओं के अनुसार, सतयुग में स्वर्गलोक, त्रेतायुग में सोने की लंका, द्वापर युग में द्वारिका नगरी और पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र और पुष्पक विमान भी उनकी रचनाओं में शामिल हैं।इस अवसर पर कोर कमेटी सदस्य महेश कौशिक, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, नंदलाल यादव, रोहांश बिंदल, जांगिड़ समाज समिति के शाखा अध्यक्ष सतपाल जांगड़ा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सतीश शर्मा, चंद्र प्रकाश, दुष्यंत सिंह, दीपक शर्मा, सुमित कुमार, वेद प्रकाश, महेंद्र सिंह, प्रीतम जांगिड़ और प्यारेलाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।