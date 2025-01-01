Rewari News: ग्रामीणों ने रास्ता बंद करने की शिकायत की

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समिति के जिला महासचिव हरिन्द्र यादव ने शिकायत में बताया कि गांव का मुख्य रास्ता पिछले करीब पांच माह से खराब है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मुख्य रास्ते का जल्द पुनर्निर्माण कराया जाए। साथ ही रास्ते का निर्माण मनरेगा अथवा विधायक कोटे सहित किसी स्वीकृत सरकारी योजना के माध्यम से कराने की मांग की गई है।शिकायत में कहा गया है कि गांव के बीच स्थित कृष्ण मंदिर के पास मुख्य रास्ते को कथित राजनीतिक दबाव के कारण संकरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त स्थान पर पंचायत रास्ता नंबर 218 बताया गया है और शिकायतकर्ता के अनुसार यह पंचायत भूमि है। उन्होंने कहा कि मौके पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है।समिति ने संबंधित राजस्व और पंचायत अभिलेखों की जांच कराकर रास्ता नंबर 218 की वास्तविक स्थिति की पैमाइश व निशानदेही कराने की मांग की है। यदि रास्ता पंचायत का है तो उसे निर्धारित चौड़ाई के अनुसार सुचारु रूप से बनवाने का आग्रह किया गया है। शिकायत में नियमों की अनदेखी, लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की गई है।पत्र की प्रतिलिपि रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव और जिला पंचायत अधिकारी को भी भेजी गई है। जिला प्रशासन पहले भी समाधान शिविरों के माध्यम से सड़क, अतिक्रमण और अन्य स्थानीय समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देता रहा है।