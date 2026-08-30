Rewari News: विक्रम ने गोविंद पर चाकू से किए थे चार वार

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इसी शक के चलते शुक्रवार को विक्रम ने गोविंद की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी विक्रम को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। गोविंद कुछ माह पहले ही नेपाल से रेवाड़ी आया था। रक्षाबंधन की रात वह अपने दोस्त विक्रम के घर पहुंचा था। उसके आने पर घर में विशेष रूप से खाना तैयार किया गया था। पुलिस को मौके से एक कूकर में चावल और दूसरे में मांस मिला।गोविंद और विक्रम नेपाल के एक ही गांव बर्दगोरिया के जिला कैलाली के रहने वाले थे और दोनों के घर भी आसपास हैं। दोनों की लंबे समय से दोस्ती थी। विक्रम करीब डेढ़ साल से परिवार के साथ रेवाड़ी में रह रहा था। वह घरों में काम करता था, जबकि गोविंद कुछ माह पहले रेवाड़ी आया और सेक्टर-18 स्थित एक पीजी में काम करने लगा।जब विक्रम परिवार के साथ नेपाल स्थित गांव जाता था, तब उसकी पत्नी गोविंद को घर के कई कामों में आगे रहती थी। इसी कारण विक्रम के मन में दोनों के संबंधों को लेकर शक पैदा होने लगा था।घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी आरोपी विक्रम की पत्नी बताई जा रही है। पुलिस ने उसके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए हैं। वहीं, चोटों की वास्तविक स्थिति और मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार है। प्रारंभिक जांच में पत्नी से संबंध होने का शक हत्या की वजह सामने आया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।