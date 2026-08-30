Rewari News: गांव में सीसीटीवी लगाने के लिए किया जागरूक

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एसआई विक्रम सिंह ने ग्रामीणों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र में कोई व्यक्ति नशे की बिक्री या तस्करी करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।उन्होंने बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर भी ग्रामीणों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी, पासवर्ड, पिन या ओटीपी साझा न करें और संदिग्ध फोन कॉल या लिंक से बचें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी।