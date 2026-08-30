Rewari News: संत रविदास की जयंती पर निकाली कलश यात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 30 Aug 2026 11:42 PM IST
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रेवाड़ी। आकेड़ा गांव में रविवार को संत रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाली गई। इसमें काशी से लाई गई मिट्टी से भरे कलश को लेकर यात्रा शिव मंदिर पहुंची। इससे पहले पूर्व सरपंच राजपाल के आवास पर भाजपा प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता, जिलाध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने ग्रामीणों के साथप्रधानमंत्री के मन की बात सुनीं।
इसके बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में गांव में कलश यात्रा निकाली गई। कलश में काशी से लाई गई पवित्र मिट्टी रखी गई थी। यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिव मंदिर पहुंची।
प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि संत गुरु रविदास ने समाज को समानता, भाईचारे, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। काशी से लाई गई पवित्र मिट्टी को गांव के मंदिर में स्थापित करना श्रद्धा और गौरव का विषय है।
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जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि संत गुरु रविदास का जीवन समाज को जात-पात और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। उनकी शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है।
इस अवसर पर रामपाल यादव, जिला महामंत्री कुलदीप चौहान, नानक चंद खोला, सावन सैनी, जितेंद्र नेगी, शैलेंद्र, सरपंच अशोक कुमार सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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इसके बाद संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में गांव में कलश यात्रा निकाली गई। कलश में काशी से लाई गई पवित्र मिट्टी रखी गई थी। यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिव मंदिर पहुंची।
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प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता ने कहा कि संत गुरु रविदास ने समाज को समानता, भाईचारे, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। काशी से लाई गई पवित्र मिट्टी को गांव के मंदिर में स्थापित करना श्रद्धा और गौरव का विषय है।
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जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली ने कहा कि संत गुरु रविदास का जीवन समाज को जात-पात और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। उनकी शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है।
इस अवसर पर रामपाल यादव, जिला महामंत्री कुलदीप चौहान, नानक चंद खोला, सावन सैनी, जितेंद्र नेगी, शैलेंद्र, सरपंच अशोक कुमार सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।