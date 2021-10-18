Rewari News: ट्रक ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, महिला की मौत, पति घायल
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:14 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:14 AM IST
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रेवाड़ी। नारनौल हाईवे संख्या-11 पर रविवार को कनुका मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए।
मृतका कुसुम(36) हुडिया जैतपुर की रहने वाली हैं। कुसुम एक बेटा-बेटी की मां थी। घटना की सूचना मिलते ही रामपुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।
राकेश अपनी पत्नी कुसुम के साथ रेवाड़ी अपने पुराने घर आए हुए थे। यहां से रसोई गैस सिलिंडर भरवाने के बाद वे अपनी बाइक से वापस अपने गांव नारनौल की तरफ हुडिया जैतपुर लौट रहे थे।
इसी दौरान बाइपास स्थित कनुका मोड़ पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुरा थाना प्रभारी संजय ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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मृतका कुसुम(36) हुडिया जैतपुर की रहने वाली हैं। कुसुम एक बेटा-बेटी की मां थी। घटना की सूचना मिलते ही रामपुरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची।
राकेश अपनी पत्नी कुसुम के साथ रेवाड़ी अपने पुराने घर आए हुए थे। यहां से रसोई गैस सिलिंडर भरवाने के बाद वे अपनी बाइक से वापस अपने गांव नारनौल की तरफ हुडिया जैतपुर लौट रहे थे।
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इसी दौरान बाइपास स्थित कनुका मोड़ पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुरा थाना प्रभारी संजय ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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