Rewari News: आगामी 6 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. अभिषेक मीणा ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और समय-सारणी की पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जाए।उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकें।