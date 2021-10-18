Rewari News: पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी का आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर पूछताछ, वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और अन्य आरोपियों की तलाश के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। एसपी कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार बुढ़ाना निवासी युधवीर ने शिकायत में बताया था कि 12 अगस्त को वह बुढ़ाना चौक से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में यशपाल उर्फ हन्नी ने उसका रास्ता रोककर पिस्टल दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी।इसके बाद उसके साथ आए अजीत, गौरव, विपिन, नररू, ओमबीर, राहुल और जितेंद्र ने उसके साथ लात-घूंसों, रॉड और डंडों से मारपीट की। हमले में उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और उसे गंभीर चोटें आईं। शिकायत के आधार पर थाना धारूहेड़ा में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।यशपाल उर्फ हन्नी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा, थाना मॉडल टाउन और थाना सदर रेवाड़ी में मारपीट और छीना-झपटी के सात मामले पहले से दर्ज हैं।