Rewari News: प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में 90 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा, विजेताओं का सम्मान

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प्रतियोगिता में कक्षा के अनुसार चार समूह बनाए गए। ग्रुप-ए में धनुष ने प्रथम, जया ने द्वितीय और दीक्षित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ग्रुप-बी में अवी यादव प्रथम, तान्या यादव द्वितीय और धैर्य तृतीय रहे। ग्रुप-सी में गीतांशु प्रथम, कृष ढाकिया द्वितीय और चिराग ढाकिया तृतीय रहे। ग्रुप-डी में मलिका प्रथम, लक्ष्य असदपुर द्वितीय और टिंकू तृतीय स्थान पर रहे।समारोह में राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गांव के खिलाड़ियों अंशु, जानवी और लक्ष्य को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सरकारी सेवा में चयनित नीरज कुमार (एम्स), विनीत (सेना), धीरज (ग्रामीण डाक सेवक) और नीरज कुमार (ग्रामीण डाक सेवक) को सम्मानित किया गया।नवज्योति महिला युवा क्लब की अध्यक्षा प्रिया यादव ने बच्चों को नशे से दूर रहने और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दिया। कृष्ण कुमार ने भी बच्चों को नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया। युवा क्लब के अध्यक्ष गोविंद ने कहा कि गांव की प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन आगे भी जारी रखे जाएंगे।इस अवसर पर ईश्वर सिंह, गोवर्धन, हितेश कुमार, प्रमोद, शिवदीप, श्यामलाल, कृष्ण कुमार, अमित, मोहित, पवन, देवेंद्र, मनजीत, कमल, हर्षित, तनीषा शर्मा, खुशबू, पायल, सरोज देवी सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।