फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Traders launch a campaign against stray animals; 24 trade associations submit memoranda.

Rewari News: आवारा पशुओं के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा, 24 ट्रेड एसोसिएशन ने सौंपे ज्ञापन

Mon, 07 Sep 2026 11:13 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 07 Sep 2026 11:13 PM IST
विज्ञापन
Traders launch a campaign against stray animals; 24 trade associations submit memoranda.
रेवाड़ी। शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। बजाजा बाजार की 24 ट्रेड एसोसिएशन ने हस्ताक्षरयुक्त अलग-अलग ज्ञापन सीटीएम के माध्यम से उपायुक्त को भेजे हैं।
विज्ञापन

व्यापारियों ने सभी ज्ञापनों को रंगीन कपड़े पर चिपकाकर एक लंबी शृंखला तैयार की। इसे उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने के बाद सभी ज्ञापन अधिकारियों को सौंपे गए।
विज्ञापन

व्यापारियों ने कहा कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। आए दिन नागरिकों, बच्चों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

व्यापारियों ने कहा कि नागरिकों को आवारा पशुओं से सुरक्षा उपलब्ध कराना शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर रेवाड़ी शहर में विभिन्न चरणों में आंदोलन जारी रखा जाएगा।
व्यापारियों ने सामाजिक कार्यकर्ता कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट को 6 सितंबर को उनके घर पर हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई को भी अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की मांग उठाने वाले नागरिक को हिरासत में लेने के बजाय आवारा पशुओं की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

ज्ञापन सौंपने वालों में भूपेश भार्गव, अरुण भार्गव, चिराग गुलाटी, हेमंत ग्रोवर, राजू गुप्ता, दिनेश रुस्तगी, पुलकित ग्रोवर, राजीव आहूजा, रतिया पहलवान, लालचंद, आशीष अग्रवाल, दिनेश कपूर, मनोज गुप्ता, सत्यनारायण मित्तल, प्रदीप सोनी, संजय गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed