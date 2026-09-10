Rewari News: महिला समर्थ संस्थान अवाॅर्ड के लिए 20 तक करें ऑनलाइन आवेदन

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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना के तहत कुल 25 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें सरकारी संस्थान, निजी/औद्योगिक क्षेत्र, एमएसएमई, शिक्षा क्षेत्र और एनजीओ, सेवा क्षेत्र की पांच श्रेणियां शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी में पांच पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए कुल 23.75 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।डीसी ने बताया कि मूल्यांकन में सुरक्षित एवं जेंडर-संवेदनशील कार्यस्थल, पॉश एक्ट-2013 का प्रभावी पालन, महिलाओं की नियुक्ति व नेतृत्व, बाल देखभाल सुविधाएं, लचीली कार्य व्यवस्था और शिकायत निवारण व्यवस्था जैसे मानकों को शामिल किया जाएगा।उन्होंने जिले के पात्र सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, एमएसएमई, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, सेवा संस्थानों और एनजीओ से आवेदन करने का आह्वान किया।