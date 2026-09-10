Rewari News: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, सुसाइड नोट मिला

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मौके से सुसाइड नोट मिला है। अमित घर से बाहर रहकर नौकरी कर रहा था। वह बेरली खुर्द निवासी एक व्यक्ति के यहां काम करता था।अमित के पिता रमेश कुमार ने बताया कि बुधवार रात को ही बेटे से फोन पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान अमित ने सब कुछ ठीक होने की बात कही थी। इसके बाद सुबह पुलिस ने उन्हें बेटे की मौत की सूचना दी। अमित दो भाइयों में छोटा था और उसकी शादी नहीं हुई थी। उसका बड़ा भाई एक फाइनेंस बैंक में काम करता है।पुलिस को अमित के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें गांव के तीन लोगों पर पैसे नहीं देने और मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने अभी सुसाइड में लगाए गए आरोपों और मौत के कारणों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुसाइड की भी जांच की जा रही है।डीएसपी विद्यानंद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द आरोपों और अन्य तथ्यों का पता चलेगा संवाद