Rewari News: दुकानों का सामान उठाने पर व्यापारियों ने नगर परिषद गेट पर किया हंगामा

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व्यापारियों ने नगर परिषद प्रधान विनिता पीपल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई में समानता बरतने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बाजार में व्यापारी निर्धारित पीली पट्टी के पीछे सामान रखते हैं और यहां अतिक्रमण अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद परिषद की टीम सबसे पहले बाजार में पहुंचकर दुकानों के आगे रखा सामान उठा लेती है। इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है।व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शहर में कई स्थानों पर अवैध कब्जे हैं, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने दुकानों के आगे लाइटें लगाने के नाम पर कथित रूप से शुल्क वसूले जाने का मुद्दा भी उठाया और इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की।ज्ञापन देने वालों में महेश स्वामी, नरेंद्र कुमार, सतीश गोयल, विवेक सेठी सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। व्यापारियों ने परिषद से मांग की है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी क्षेत्रों में समान रूप से की जाए।