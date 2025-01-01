Rewari News: दुकानों का सामान उठाने पर व्यापारियों ने नगर परिषद गेट पर किया हंगामा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:12 AM IST
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रेवाड़ी। दुकानों के आगे से सामान उठाने की कार्रवाई को लेकर शुक्रवार को व्यापारियों ने नगर परिषद कार्यालय के गेट के बाहर हंगामा किया। व्यापारियों का आरोप था कि परिषद की टीम बाजार में दुकानदारों के खिलाफ अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई कर रही है, जबकि शहर के अन्य हिस्सों में हो रहे अतिक्रमण पर समान रूप से कार्रवाई नहीं की जा रही।
व्यापारियों ने नगर परिषद प्रधान विनिता पीपल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई में समानता बरतने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बाजार में व्यापारी निर्धारित पीली पट्टी के पीछे सामान रखते हैं और यहां अतिक्रमण अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद परिषद की टीम सबसे पहले बाजार में पहुंचकर दुकानों के आगे रखा सामान उठा लेती है। इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है।
व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शहर में कई स्थानों पर अवैध कब्जे हैं, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने दुकानों के आगे लाइटें लगाने के नाम पर कथित रूप से शुल्क वसूले जाने का मुद्दा भी उठाया और इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की।
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ज्ञापन देने वालों में महेश स्वामी, नरेंद्र कुमार, सतीश गोयल, विवेक सेठी सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। व्यापारियों ने परिषद से मांग की है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी क्षेत्रों में समान रूप से की जाए।
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व्यापारियों ने नगर परिषद प्रधान विनिता पीपल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई में समानता बरतने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बाजार में व्यापारी निर्धारित पीली पट्टी के पीछे सामान रखते हैं और यहां अतिक्रमण अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद परिषद की टीम सबसे पहले बाजार में पहुंचकर दुकानों के आगे रखा सामान उठा लेती है। इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है।
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व्यापारियों ने आरोप लगाया कि शहर में कई स्थानों पर अवैध कब्जे हैं, लेकिन वहां कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने दुकानों के आगे लाइटें लगाने के नाम पर कथित रूप से शुल्क वसूले जाने का मुद्दा भी उठाया और इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की।
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ज्ञापन देने वालों में महेश स्वामी, नरेंद्र कुमार, सतीश गोयल, विवेक सेठी सहित अन्य व्यापारी शामिल रहे। व्यापारियों ने परिषद से मांग की है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी क्षेत्रों में समान रूप से की जाए।