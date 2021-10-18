Rewari News: हथियारबंद बदमाशों ने तीन ठेकों से बीयर की पेटियां लूटीं, एफआईआर दर्ज

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शराब ग्रुप संचालक अलावलपुर निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 7 अक्तूबर की शाम 8-10 युवक दो वाहनों और दो बाइकों पर सवार होकर पावटी, किशनपुर और नांगल उगरा स्थित उसके ठेकों पर पहुंचे। युवकों के पास डंडे, रॉड और पिस्टल थे। आरोप है कि सबसे पहले पावटी ठेके पर मौजूद सेल्समैन सुमीत पाल को धमकाकर बीयर की पेटी लूट ली गई।इसके बाद बदमाश किशनपुर ठेके पर पहुंचे और सेल्समैन अवधेश को हथियार दिखाकर बीयर की पेटी लूट ली। यहां ठेके में तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। तीसरे नांगल उगरा ठेके पर सेल्समैन आनंद को हथियार दिखाकर बीयर की पेटी ले जाने के साथ अन्य शराब की पेटी, पेटीएम मशीन और सामान में तोड़फोड़ की गई।शिकायतकर्ता के अनुसार उसने ठेकों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जिसमें आरोपियों के संबंध में जानकारी मिली। पुलिस को फुटेज भी सौंपी गई है। जांच अधिकारी सत्यनारायण ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही आरोपियों की तलाश और घटनाक्रम की जांच कर रही है।