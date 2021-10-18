फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Cash stolen from donation box after breaking temple lock

Rewari News: मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र से नकदी चोरी

Fri, 09 Oct 2026 12:58 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Cash stolen from donation box after breaking temple lock
बावल। रेलवे रोड स्थित देवी माता मंदिर में रात के समय चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया और दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी चोरी कर ली। सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर वारदात का पता चला। सूचना मिलने पर बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुजारी विजय शर्मा ने बताया कि सुबह मंदिर पहुंचने पर मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर दानपात्र का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में एक युवक मंदिर के अंदर प्रवेश करता और दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी निकालता दिखाई दे रहा है। पुजारी के अनुसार दानपात्र में कितनी रकम थी, इसकी अभी सही जानकारी नहीं है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed