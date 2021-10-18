Rewari News: मंदिर का ताला तोड़कर दानपात्र से नकदी चोरी

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बावल। रेलवे रोड स्थित देवी माता मंदिर में रात के समय चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया और दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी चोरी कर ली। सुबह पुजारी के मंदिर पहुंचने पर वारदात का पता चला। सूचना मिलने पर बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुजारी विजय शर्मा ने बताया कि सुबह मंदिर पहुंचने पर मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर दानपात्र का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में एक युवक मंदिर के अंदर प्रवेश करता और दानपात्र का ताला तोड़कर नकदी निकालता दिखाई दे रहा है। पुजारी के अनुसार दानपात्र में कितनी रकम थी, इसकी अभी सही जानकारी नहीं है। संवाद