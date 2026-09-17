Rewari News: डेंगू के तीन नए मरीज मिले, दो अस्पताल में भर्ती

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इनमें आठ मामले सरकारी अस्पतालों तथा 25 मामले निजी अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों से सामने आए हैं। वर्तमान में डेंगू के दो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अब तक कुल 11 मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है।एक मरीज सरकारी अस्पताल और दो मरीज निजी अस्पतालों से संबंधित हैं। इसी दिन दो मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि एक मरीज को उपचार के बाद छुट्टी दी गई।कुल संक्रमित मरीजों में से 20 का उपचार केवल ओपीडी स्तर पर किया गया है। राहत की बात यह है कि जिले में अब तक डेंगू से किसी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई है।डेंगू की जांच के लिए 40 नमूने लिए गए। जिले में अब तक डेंगू की जांच के लिए कुल 2674 नमूने लिए जा चुके हैं। विभाग की ओर से डेंगू के मामलों पर निगरानी रखने के साथ संदिग्ध मरीजों की जांच और उपचार की प्रक्रिया जारी है।वहीं, जिले में मलेरिया के भी कुल 12 मामले सामने आए हैं। इनमें आठ मामले स्थानीय स्तर के हैं, जबकि चार मरीज जिले या राज्य से बाहर के बताए गए हैं। सीएमओ नरेंद्र दहिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने और बुखार होने पर समय पर जांच कराने की सलाह दी जा रही है।