Rewari News: नई अनाज मंडी में आज रहेगा अवकाश

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मंडी के व्यापारियों ने सभी धर्मप्रेमियों से अन्नकूट प्रसाद ग्रहण करने के लिए बर्तन लेकर पहुंचने की अपील की है। प्रसाद का वितरण केवल बर्तनों में किया जाएगा। इसके लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं होगा। नई अनाज मंडी मार्केट कमेटी के अध्यक्ष, डीएमईओ एवं सचिव के आदेशानुसार 10 नवंबर को मंडी में सभी प्रकार का खरीद-फरोख्त कारोबार बंद रहेगा।अवकाश के दौरान अनाज की खरीद-बिक्री नहीं होगी। व्यापारियों ने बताया कि त्योहार के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसान और व्यापारी गोवर्धन पूजा का पर्व शांतिपूर्वक मना सकें। उन्होंने सभी व्यापारियों और किसानों से अपील की है कि वे अवकाश को ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्था पहले ही कर लें।