Rewari News: आतिशबाजी के बीच 310 तक पहुंचा प्रदूषण का स्तर

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इससे लोगों को कुछ हद तक राहत जरूर मिली, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन की ओर से ग्रैप-3 के तहत पाबंदियां लागू की गई हैं।इसके बावजूद शहर की हवा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। दिवाली के दौरान पटाखों से निकले धुएं और धूल के कणों ने प्रदूषण को और बढ़ा दिया। वहीं, मौसम में बदलाव और हवा की गति कम होने की स्थिति में प्रदूषक तत्व वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं।प्रदूषण का स्तर इसी तरह बना रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसका सबसे अधिक असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों से दूरी बनाने की जरूरत है।ग्रीन पटाखे भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं : डॉ. चंद्रमोहनमौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी से निकलने वाला धुआं, सूक्ष्म कण और गैसीय प्रदूषक हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रशासन की सख्ती के बावजूद चोरी-छिपे पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल प्रदूषण बढ़ा रहा है। पड़ोसी राज्यों से प्रतिबंधित पटाखों की खेप पहुंचना और ग्रीन पटाखों के प्रति जागरूकता की कमी भी समस्या को गंभीर बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखे भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं होते और इनसे भी धुआं व प्रदूषक कण निकलते हैं। उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर पहले ग्रैप-2 और इसके बाद ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके तहत निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, धूल नियंत्रण, सड़कों पर पानी का छिड़काव और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई जैसे कदम शामिल हैं।ग्रैप-3 के तहत ये हैं प्रमुख पाबंदियांग्रैप-3 लागू होने के बाद एनसीआर में धूल फैलाने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। भवन निर्माण, खुदाई, ड्रिलिंग और सड़क निर्माण पर प्रतिबंध है। स्टोन क्रशर, खनन गतिविधियां, सीमेंट, रेत और बजरी जैसी निर्माण सामग्री के खुले परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर निर्धारित जिलों में रोक लगाने के साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव और धूल नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं।वर्जन:प्रदूषण फैलाने वालों का नजर रखी जा रही है। साथ ही टीम का भी गठन किया गया है। जहां पर प्रदूषण फैलाते हुए पाया जाएगा, वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। -निपुण गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड