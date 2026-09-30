Rewari News: एसयूसीआई ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर एसआईआर रोकने की मांग की

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पार्टी के राज्य सचिव एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इससे निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं। उन्होंने एसआईआर के दौरान हटाए गए करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग भी रखी।निर्वाचन आयोग ने दूसरी ओर कहा है कि एसआईआर सहित उसके सभी निर्णय तीनों आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं और अलग-अलग टिप्पणियां आयोग की सामान्य आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिला सचिव शेर सिंह ने किया। इस दौरान पवन कुमार, अजय सिंह, सुरेंद्र कुमार, अजय कुमार, अमित कुमार, हरिओम सिंह, अमर सिंह, कृष्ण कुमार यादव और दीपराज सहित अन्य लोग मौजूद रहे।