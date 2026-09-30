Rewari News: फुटबॉल में भिवानी को खेड़ला ने 7-6 से हराया, 40 टीमें ले रहीं हिस्सा

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कोच रतनलाल ने बताया कि फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 40 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों की टीमें शामिल हैं। खेल समिति सदस्य अर्जुन चौकन और लाला चौहान ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में भी करीब 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं।आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि फुटबॉल प्रतियोगिता 28 सितंबर से शुरू हुई है और इसका फाइनल मुकाबला 2 अक्तूबर को होगा। प्रतियोगिता की विजेता टीम को एक लाख रुपये नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 61 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। कबड्डी की विजेता टीम को 51 हजार रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा।2 अक्तूबर को कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। इसमें 500 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के कुश्ती मुकाबले होंगे। इसके अलावा लड़के-लड़कियों के लिए जैवलिन थ्रो, खो-खो, दौड़ और बुजुर्ग दौड़ समेत अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। आयोजन समिति के अनुसार, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पहले पंजीकरण करवाना जरूरी है।