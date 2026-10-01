Rewari News: दो दिन से लापता युवक का शव जोहड़ में मिला

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रेवाड़ी। गांव बेरली कलां से दो दिन से लापता 36 वर्षीय युवक प्रवीन का शव बुधवार सुबह गांव के जोहड़ में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर जाटूसाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद शव को जोहड़ से बाहर निकलवाया गया। प्रवीन दो दिन पहले अचानक घर से लापता हो गया था। इसके बाद उसकी काफी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने जोहड़ में शव तैरता देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर जांच कराई। मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। युवक की मौत जोहड़ में डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसकी जांच पुलिस कर रही है।