Rewari News: मिलावटखोरी के खिलाफ बीकानेर से दिल्ली के लिए निकली यात्रा बावल पहुंची

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दमित गहलोत ने बताया कि वह मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों में मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने मिलावटखोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताई।गहलोत ने बताया कि वह 4 सितंबर से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और 16वें दिन बावल के साबन चौक पहुंचे हैं। उनका लक्ष्य करीब 25 दिन में बीकानेर से दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जंतर-मंतर पहुंचकर अपनी आवाज उठाना है।उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान लोगों का सहयोग मिल रहा है। हालांकि, कुछ स्थानों पर फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने और यात्रा रोकने का प्रयास किए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि वह किसी दबाव में आने या डरने वाले नहीं हैं और यात्रा जारी रखेंगे।साबन चौक पर नीरज यादव, संदीप चौधरी, अमित, राहुल, रामकुमार और महेंद्र यादव सहित अन्य लोगों ने यात्रियों का स्वागत किया। नीरज यादव ने कहा कि ऐसे सामाजिक अभियानों में लोगों को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए।