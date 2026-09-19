फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   The march against food adulteration, which started from Bikaner for Delhi, has reached Bawal.

Rewari News: मिलावटखोरी के खिलाफ बीकानेर से दिल्ली के लिए निकली यात्रा बावल पहुंची

Sat, 19 Sep 2026 11:48 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
The march against food adulteration, which started from Bikaner for Delhi, has reached Bawal.
बावल पहुंची मिलावटखोरी के खिलाफ यात्रा। संवाद
बावल। खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बीकानेर से दिल्ली तक निकाली जा रही पैदल यात्रा मंगलवार को बावल पहुंची। दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित साबन चौक पर पहुंचने पर समाजसेवी नीरज यादव की टीम ने यात्रा में शामिल दमित गहलोत और उनके साथियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया। टीम ने अभियान में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
विज्ञापन

दमित गहलोत ने बताया कि वह मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों में मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने मिलावटखोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता जताई।
विज्ञापन

गहलोत ने बताया कि वह 4 सितंबर से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और 16वें दिन बावल के साबन चौक पहुंचे हैं। उनका लक्ष्य करीब 25 दिन में बीकानेर से दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जंतर-मंतर पहुंचकर अपनी आवाज उठाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान लोगों का सहयोग मिल रहा है। हालांकि, कुछ स्थानों पर फोन के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने और यात्रा रोकने का प्रयास किए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि वह किसी दबाव में आने या डरने वाले नहीं हैं और यात्रा जारी रखेंगे।


साबन चौक पर नीरज यादव, संदीप चौधरी, अमित, राहुल, रामकुमार और महेंद्र यादव सहित अन्य लोगों ने यात्रियों का स्वागत किया। नीरज यादव ने कहा कि ऐसे सामाजिक अभियानों में लोगों को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed