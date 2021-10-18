Rewari News: कार की टक्कर से बाइकसवार घायल, कंधे-पैर में फ्रैक्चर

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नंदरामपुर बास निवासी राजाराम 13 सितंबर की शाम बाइक से धारूहेड़ा से अपने गांव की ओर जा रहा था। नंदरामपुर बास बस अड्डे से करीब आधा किलोमीटर पहले पहुंचने पर पीछे की ओर से आ रही टोयोटा कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राजाराम सड़क पर गिरकर घायल हो गया।राहगीरों की मदद से उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसके बाएं पैर और कंधे में फ्रैक्चर पाया। इलाज के दौरान दोनों स्थानों पर ऑपरेशन किया गया और कई दिन अस्पताल में रहने के बाद उसे छुट्टी दी गई।घायल के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह के अनुसार हादसे के कारणों और कार चालक की पहचान सहित मामले की जांच की जा रही है।