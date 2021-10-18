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Rewari News: हाईवे पार करते समय वाहन की टक्कर से युवक की मौत

Sun, 20 Sep 2026 12:06 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 20 Sep 2026 12:06 AM IST
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Youth dies after being hit by a vehicle while crossing the highway.
धारूहेड़ा। दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से 38 वर्षीय वाहन चालक सुनील की मौत हो गई। हादसा 17 सितंबर की शाम एचपी पेट्रोल पंप के सामने हुई। हादसे के बाद टक्कर वाला वाहन चालक वाहन लेकर भाग गया।
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राजस्थान के झुंझनू जिले के नांगलिया गुर्जरवास निवासी राजेंद्र ने शिकायत में बताया कि उनका छोटा भाई सुनील कुमार श्री कृष्णा ट्रांसपोर्ट संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में चालक के रूप में काम करता था। सुनील कैंटर का काम करवाने के लिए 16 सितंबर को धारूहेड़ा आया था। 17 सितंबर की शाम वह हाईवे पार कर रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
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हादसे के बाद राहगीरों ने घायल सुनील को एंबुलेंस से सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उस समय घायल की पहचान नहीं हो सकी थी और उसके परिजन भी अस्पताल में मौजूद नहीं थे।
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18 सितंबर को मृतक के परिजन अस्पताल के शवगृह पहुंचे । बड़े भाई ने पुलिस को लिखित शिकायत अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जांच अधिकारी सुधीर भारद्वाज ने बताया कि पुलिस अब हादसे के बाद वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए जांच कर रही है।
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