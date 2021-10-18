Rewari News: हाईवे पार करते समय वाहन की टक्कर से युवक की मौत

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राजस्थान के झुंझनू जिले के नांगलिया गुर्जरवास निवासी राजेंद्र ने शिकायत में बताया कि उनका छोटा भाई सुनील कुमार श्री कृष्णा ट्रांसपोर्ट संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली में चालक के रूप में काम करता था। सुनील कैंटर का काम करवाने के लिए 16 सितंबर को धारूहेड़ा आया था। 17 सितंबर की शाम वह हाईवे पार कर रहा था, इसी दौरान तेज रफ्तार और लापरवाही से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी।हादसे के बाद राहगीरों ने घायल सुनील को एंबुलेंस से सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उस समय घायल की पहचान नहीं हो सकी थी और उसके परिजन भी अस्पताल में मौजूद नहीं थे।18 सितंबर को मृतक के परिजन अस्पताल के शवगृह पहुंचे । बड़े भाई ने पुलिस को लिखित शिकायत अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। जांच अधिकारी सुधीर भारद्वाज ने बताया कि पुलिस अब हादसे के बाद वाहन और उसके चालक की पहचान के लिए जांच कर रही है।