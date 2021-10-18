Rewari News: डेंगू का फिर मिला एक केस, संख्या पहुंची 34

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19 सितंबर को डेंगू की जांच के लिए कुल 64 नमूने एकत्र किए गए। अब तक जिले में कुल 2738 नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। डेंगू के 21 मरीजों का उपचार केवल ओपीडी में किया गया, जबकि 12 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी। डेंगू से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। विज्ञापन

क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में 13, सीएचसी गुरावड़ा में तीन, मीरपुर में आठ, बावल में सात, खोल में दो और नाहड़ में एक डेंगू का मामला दर्ज किया गया है। वहीं, जिले में मलेरिया के कुल 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें आठ स्थानीय और चार जिले या राज्य से बाहर के मामले हैं। 19 सितंबर को डेंगू की जांच के लिए कुल 64 नमूने एकत्र किए गए। अब तक जिले में कुल 2738 नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। डेंगू के 21 मरीजों का उपचार केवल ओपीडी में किया गया, जबकि 12 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी। डेंगू से किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है।क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार रेवाड़ी शहरी क्षेत्र में 13, सीएचसी गुरावड़ा में तीन, मीरपुर में आठ, बावल में सात, खोल में दो और नाहड़ में एक डेंगू का मामला दर्ज किया गया है। वहीं, जिले में मलेरिया के कुल 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें आठ स्थानीय और चार जिले या राज्य से बाहर के मामले हैं।

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रेवाड़ी। जिले में शनिवार को डेंगू का एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। इनमें सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के नौ और निजी अस्पतालों के 25 मामले शामिल हैं। वर्तमान में डेंगू का एक मरीज अस्पताल में भर्ती है, जबकि एक मरीज को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।