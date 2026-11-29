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नमन मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई (सोनीपत) की अंडर-19 हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में यह उनकी लगातार चौथी पदक उपलब्धि है। इससे पहले वह आईपीएससी की अंडर-14 और अंडर-16 हॉकी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जबकि अंडर-17 वर्ग में रजत पदक हासिल किया था।प्रतियोगिता में नमन की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए नाभा की टीम को 4-1 और पुणे की टीम को 6-1 से हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी नमन अंडर-14 वर्ग की स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रहे थे।उनकी सफलता पर दादा रामजीलाल, सरपंच लालचंद, मनोहरलाल, रामअवतार मास्टर, रमेश चंद, राजेंद्र, ओमप्रकाश, सूबेदार गिरवर सिंह और धनपत राम सहित अनेक ग्रामीणों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।