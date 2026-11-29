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सनसिटी ब्लॉक-ए निवासी विशाल ठक्कर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 16 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे वह घर पर था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये डेबिट होने का संदेश आया। संवाद

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रेवाड़ी। साइबर ठगों ने सनसिटी निवासी एक व्यक्ति के एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित को घर बैठे मोबाइल पर राशि डेबिट होने का संदेश मिला, जबकि उसने कोई लेनदेन नहीं किया था। ठगी का पता चलते ही उसने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। अब साइबर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।