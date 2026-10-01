Rewari News: वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को माल्यार्पण कर किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 01 Oct 2026 11:25 PM IST
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रेवाड़ी। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धाश्रम में आयोजित कार्यक्रम वृद्धजनों को फूल-मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। युवाओं ने नुक्कड़ नाटक, रागिनी गायन सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर बुजुर्गों का मनोरंजन किया।
युवाओं ने वृद्धजनों के साथ समय बिताकर उनके जीवन अनुभवों को जाना। संवाद के दौरान युवाओं को जीवन मूल्यों, संस्कारों और अनुभवों से सीखने का अवसर मिला।
कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं ने वृद्धजनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखने का संदेश दिया। साथ ही, उनके जीवन अनुभवों से प्रेरणा लेकर समाज में बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी सुमित यादव, सतीश मस्तान, डॉ. अनिल यादव, योगेश यादव, प्रशासनिक सहायक विनय राव, सुधांशु, तनु, विकास, रिंकू और गोविंद सहित अन्य मौजूद रहे।
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युवाओं ने वृद्धजनों के साथ समय बिताकर उनके जीवन अनुभवों को जाना। संवाद के दौरान युवाओं को जीवन मूल्यों, संस्कारों और अनुभवों से सीखने का अवसर मिला।
कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं ने वृद्धजनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखने का संदेश दिया। साथ ही, उनके जीवन अनुभवों से प्रेरणा लेकर समाज में बुजुर्गों के प्रति सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया।
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इस अवसर पर मेरा युवा भारत के जिला युवा अधिकारी सुमित यादव, सतीश मस्तान, डॉ. अनिल यादव, योगेश यादव, प्रशासनिक सहायक विनय राव, सुधांशु, तनु, विकास, रिंकू और गोविंद सहित अन्य मौजूद रहे।
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