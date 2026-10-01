Rewari News: राजन ने नेट-जेआरएफ में हासिल की सफलता
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 01 Oct 2026 11:25 PM IST
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रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के एमए छात्र राजन राजपूत ने यूजीसी-नेट जेआरएफ परीक्षा में 99.47 पर्सेंटाइल हासिल कर विश्वविद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कुलपति प्रो. असीम मिगलानी और कुलसचिव प्रो. दिलबाग सिंह ने राजन राजपूत को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कुलपति ने कहा कि यह उपलब्धि छात्र की मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। ऐसी सफलताएं अन्य विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं। अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. सतीश कुमार, डॉ. देवेंद्र सिंह, डॉ. रितु कुमारी और प्रो. विकास बतरा ने भी राजन को बधाई दी।
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