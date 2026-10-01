Rewari News: सत्यपाल सिंह नेशनल चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड के लिए चयनित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता एवं अभियान के ब्रांड एंबेसडर आयुष्मान खुराना सहित अन्य फिल्मी हस्तियां मौजूद रहेंगी। देशभर के करीब 2000 शिक्षकों में से 15 शिक्षकों का इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, जिनमें हरियाणा से सत्यपाल सिंह शामिल हैं। उन्हें स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।सत्यपाल सिंह ने बताया कि यह पुरस्कार डेटॉल और रेकिट टीम की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों से चयनित शिक्षकों और हीरोज को बच्चों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है।सत्यपाल सिंह को इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, प्रोफेसर सीएनआर आउटस्टैंडिंग नेशनल साइंस टीचर अवार्ड और राज्य शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियों का श्रेय शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन, शिक्षक साथियों, विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों को दिया।