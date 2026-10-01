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Rewari News: खो-खो में सिरसा ने रूध क्लब बावल को हराया

Thu, 01 Oct 2026 11:27 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 01 Oct 2026 11:27 PM IST
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Sirsa defeated Rudh Club Bawal in Kho-Kho.
प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी। संवाद
बावल। कस्बे के पीएमश्री स्कूल में चल रहे 88वें पांच दिवसीय गांधी जयंती खेल महोत्सव के चौथे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुईं। खो-खो स्पर्धा में माजरा ने दिल्ली, फतेहाबाद ने करोथा, हरियाणा जूनियर ने दिल्ली और गढ़ी हरसरू ने अलवर की टीम को हराया। पहले क्वार्टर फाइनल में झज्जर ने माजरा को और हरियाणा जूनियर ने फतेहाबाद को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। खो-खो में सिरसा ने रूध क्लब बावल को हराकर खिताज जीता।
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कोच रतनलाल ने बताया कि सेमीफाइनल मुकाबलों में सिरसा ने सोनीपत को और बावल ने खैरथल को हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में सिरसा ने रूध क्लब बावल को हराकर खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 21 हजार रुपये और ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 11 हजार रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में कोई टीम नहीं पहुंचने के कारण कबड्डी प्रेमियों को निराशा हुई।
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खेल समिति के सदस्य अर्जुन चौकन और लाला चौहान ने बताया कि फुटबॉल प्रतियोगिता में करीब 40 टीमें भाग ले रही हैं। 28 सितंबर से शुरू हुई फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला दो अक्तूबर को होगा। विजेता टीम को एक लाख रुपये नकद और ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 61 हजार रुपये और ट्रॉफी दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर को कुश्ती दंगल का भी आयोजन होगा, जिसमें 100 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के इनामी मुकाबले होंगे। इसके अलावा लड़के-लड़कियों के लिए जैवलिन थ्रो, खो-खो, दौड़ और बुजुर्ग दौड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी और फुटबॉल टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पहले पंजीकरण करवाना जरूरी है। गांधी जयंती टूर्नामेंट की शुरुआत डालचंद चतुर्वेदी ने की थी।
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