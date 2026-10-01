Rewari News: योगाभ्यास कराया, ध्यान का महत्व बताया

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कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. सुषमा यादव की अध्यक्षता और एनएसएस यूनिट एक व दो की प्रभारी डॉ. प्रियंका कुमारी और अनिकेत के निर्देशन में हुआ। योगाभ्यास का संचालन सहायक प्रोफेसर भौतिकी महेश कुमार ने किया।कार्यक्रम की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से हुई। इसके बाद वॉलिंटियर्स और स्टाफ सदस्यों ने अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, कपालभाति सहित विभिन्न योगाभ्यास किए और ध्यान मुद्रा का अभ्यास किया। एनएसएस प्रभारी डॉ. प्रियंका कुमारी ने कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक शांति के लिए भी उपयोगी है।प्राचार्या डॉ. सुषमा यादव ने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित न रखकर दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इस अवसर पर कोमल, ज्योति, अनीता, सिद्धांत दुबे, सीनू, सुमन, शिवांगी, सुनीता, संदीप, प्रेम, जगमोहन, महेश सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।