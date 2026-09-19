Rewari News: महिला एवं बाल विकास विभाग ने लगाया पोषण जागरूकता शिविर
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:55 PM IST
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कोसली। गांव कृष्ण नगर की आंगनबाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाए जा रहे 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें महिलाओं को पौष्टिक आहार तैयार करने, खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई के संबंध में जानकारी दी गई।
विभाग की सुपरवाइजर पिंकी शर्मा ने कहा कि भोजन तैयार करने से पहले सब्जियों, आटे और अन्य सामग्री की जांच कर लें कि उनमें किसी प्रकार की दुर्गंध या खराबी न हो। सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। दाल और चावल पकाने से पहले कुछ समय तक साफ पानी में भिगोकर रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से रसोई में जाने से पहले साफ कपड़े पहनने और साबुन से हाथ धोने की अपील की।
उन्होंने कहा कि बच्चों को गर्म और ताजा भोजन परोसना चाहिए तथा पीने का पानी शुद्ध होना जरूरी है। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटा अनाज, फल, दूध, दही और अच्छी गुणवत्ता के मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए।
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इस अवसर पर सरपंच सुमनबाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेणु, सविता, गीता व ओमपति सहित मुस्कान, सीमा, पूजा, सहेंद्रा और चंद्रकला मौजूद रहीं।
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विभाग की सुपरवाइजर पिंकी शर्मा ने कहा कि भोजन तैयार करने से पहले सब्जियों, आटे और अन्य सामग्री की जांच कर लें कि उनमें किसी प्रकार की दुर्गंध या खराबी न हो। सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। दाल और चावल पकाने से पहले कुछ समय तक साफ पानी में भिगोकर रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से रसोई में जाने से पहले साफ कपड़े पहनने और साबुन से हाथ धोने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि बच्चों को गर्म और ताजा भोजन परोसना चाहिए तथा पीने का पानी शुद्ध होना जरूरी है। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटा अनाज, फल, दूध, दही और अच्छी गुणवत्ता के मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए।
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इस अवसर पर सरपंच सुमनबाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेणु, सविता, गीता व ओमपति सहित मुस्कान, सीमा, पूजा, सहेंद्रा और चंद्रकला मौजूद रहीं।