Rewari News: महिला एवं बाल विकास विभाग ने लगाया पोषण जागरूकता शिविर

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विभाग की सुपरवाइजर पिंकी शर्मा ने कहा कि भोजन तैयार करने से पहले सब्जियों, आटे और अन्य सामग्री की जांच कर लें कि उनमें किसी प्रकार की दुर्गंध या खराबी न हो। सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए। दाल और चावल पकाने से पहले कुछ समय तक साफ पानी में भिगोकर रखना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से रसोई में जाने से पहले साफ कपड़े पहनने और साबुन से हाथ धोने की अपील की।उन्होंने कहा कि बच्चों को गर्म और ताजा भोजन परोसना चाहिए तथा पीने का पानी शुद्ध होना जरूरी है। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटा अनाज, फल, दूध, दही और अच्छी गुणवत्ता के मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए।इस अवसर पर सरपंच सुमनबाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेणु, सविता, गीता व ओमपति सहित मुस्कान, सीमा, पूजा, सहेंद्रा और चंद्रकला मौजूद रहीं।