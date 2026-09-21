Rewari News: खाद्य पदार्थों में मिलावट से बचाव के उपाय बताए

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अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के वरिष्ठ पदाधिकारी डीपी यादव ने छात्र-छात्राओं को ग्राहक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। जिला सचिव एवं विद्यालय के सचिव धीरज शर्मा जांगड़ा ने विद्यार्थियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट से बचाव और इसके प्रति जागरूक रहने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को कोई भी वस्तु खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकिंग और संबंधित जानकारी की जांच करनी चाहिए।धीरज शर्मा जांगड़ा ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आरबी यादव के नेतृत्व तथा जिला अध्यक्ष विपिन ढींगरा और संगठन मंत्री कृष्ण कुमार के मार्गदर्शन में समय-समय पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अरुण गुप्ता, रामकिशोर सैनी, बिहारी लाल, एडवोकेट होशियार सिंह, मंजू यादव व अन्य मौजूद रहे।