Rewari News: गणेश चतुर्थी पर चित्रकला प्रश्नोत्तरी का आयोजन

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रोटरी क्लब रेवाड़ी मेन की अध्यक्षा रुचि चौहान एवं कृपा जैमिनी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं।अतिथियों ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए भारतीय संस्कृति, संस्कार और प्रकृति संरक्षण से जुड़ने का संदेश दिया। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने गणेश उत्सव और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े चित्र बनाए।प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कार और 5 परिवर्तन जैसे विषयों की जानकारी दी गई।नृत्य प्रतियोगिता में काव्या एवं गरलीन ने प्रथम, पिहू एवं हर्षिता ने द्वितीय तथा दिव्यांका एवं भूमि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। चित्रकला में मान्या एवं महक प्रथम, वान्या द्वितीय और पायल तृतीय रहीं। परिसगोपाल ट्रस्ट की परीशा शर्मा ने विजेताओं को बधाई दी।इंदू एवं संजीव ने बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं। अनुराधा सैनी ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को संस्कृति, समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने का अवसर देते हैं। संस्थाओं के कार्यकर्ताओं सहित मोहल्लावासी मौजूद रहे।