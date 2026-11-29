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बिल्डर का कहना है कि पिछले साल का इलेक्ट्रिक चार्ज बकाया है, जबकि आरडब्ल्यूए का दावा है कि वे आधी राशि पहले ही दे चुके हैं। आरडब्ल्यूए ने आरोप लगाया कि बिल्डर ने हिसाब क्लियर नहीं किया और फायर सिस्टम, एसटीपी, जनरेटर व विद्युत आपूर्ति से जुड़े काम भी अधूरे हैं। सुविधाएं पूरी न होने के कारण सोसायटी हैंडओवर भी नहीं हुई है, फिर भी बिल्डर कॉमन एरिया का बिजली चार्ज मांग रहा है।प्रधान गजेंद्र यादव ने कहा कि आरडब्ल्यूए बिजली विभाग के नियमित बिल समय पर भर रही है, लेकिन बिल्डर राशि विभाग में जमा नहीं कर रहा। बिजली कनेक्शन बिल्डर के नाम होने से विभाग उसे नोटिस जारी कर रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि सोमवार के बाद बिजली आपूर्ति फिर बाधित हो सकती है, जिससे करीब 1390 घर प्रभावित होंगे।