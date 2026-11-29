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मंजीत नीमराना स्थित एक निजी कंपनी में काम करता था। उसका भाई भी बावल की एक निजी कंपनी में कार्यरत है। दोनों भाई अपने परिवारों के साथ बावल में किराये के मकान में रह रहे थे। रोजाना की तरह मंजीत रविवार सुबह बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए नीमराना जा रहा था। जब वह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा के पास पहुंचा तो उसकी बाइक की ट्रॉले से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मंजीत को गंभीर चोटें आईं। हादसे में उसकी मौत हो गई।मंजीत दो बच्चों का पिता था। वह निजी कंपनी में नौकरी करके परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मौके से चालक ट्रॉला छोड़कर भागने में कामयाब हो गया। जांच अधिकारी नितिन ने बताया कि मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई थी, चालक के खिलाफ लापरवाही की जांच की जा रही है।