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ग्रामीण राहुल, संजय, वीरेंद्र का कहना है कि गांव की कॉलोनी में पिछले पांच महीने से टूटी पाइपलाइन से पानी व्यर्थ बह रहा है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होना संबंधित जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। यदि समय रहते पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई गई तो पानी की बर्बादी के साथ-साथ आसपास के क्षेत्र में गंदगी और जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है।ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है पाइपलाइन की मरम्मत: जेईइस संबंध में जनस्वास्थ्य विभाग के जेई दिनेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत खरखड़ा की जलापूर्ति के लिए बिछाई गई पाइपलाइन ग्राम पंचायत को हैंडओवर की जा चुकी है। इसलिए इसकी मरम्मत ग्राम पंचायत द्वारा ही कराई जानी है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से भी ग्राम पंचायत को पाइपलाइन की मरम्मत करवाने के लिए कहा जाएगा।मरम्मत क्यों नहीं कराई गई:अब सवाल यह है कि जब ग्रामीण पिछले पांच महीने से लगातार शिकायत कर रहे हैं तो अब तक टूटी पाइपलाइन की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई?। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पाइपलाइन ठीक करवाई जाए, ताकि स्वच्छ पेयजल की बर्बादी रोकी जा सके।