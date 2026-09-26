Rewari News: आईटीआई के प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगी एडवांस ट्रेनिंग

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यह प्रशिक्षण एमएसएमई ट्रेनिंग सेंटर, रोहतक में कराया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप उन्नत तकनीकी कौशल प्रदान करना है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को उनके संबंधित ट्रेड में एडवांस स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा।इससे विद्यार्थी अपने ट्रेड की बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और कार्य के दौरान आने वाली तकनीकी चुनौतियों से निपटने का व्यावहारिक अनुभव हासिल करेंगे। एडवांस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विद्यार्थियों के तकनीकी कौशल में निखार आने के साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।इससे उन्हें आगे रोजगार के अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण के लिए चयनित विद्यार्थियों को किसी तरह का अतिरिक्त खर्च नहीं करना होगा। सरकार की ओर से प्रशिक्षण के साथ विद्यार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था का खर्च भी वहन किया जाएगा। विद्यार्थियों की सहमति मिलने के बाद उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत दो माह के प्रशिक्षण के लिए रोहतक भेजा जाएगा।एडवांस ट्रेनिंग से तकनीकी दक्षता बढ़ेगी :सरकार की इस पहल से प्रतिभावान विद्यार्थियों को अपनी तकनीकी दक्षता निखारने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यार्थी उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। इससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर हासिल करने में मदद मिलेगी और वे औद्योगिक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता बढ़ा सकेंगे।वर्जन :यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी पहल है। एडवांस ट्रेनिंग मिलने से उनकी तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी और वे उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर हासिल करने में मदद मिलेगी।- सुरेंद्र सिंह, प्राचार्य, महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान