Rewari News: समूह नृत्य में नेहा-काजल, रंगोली में तन्नू रहीं प्रथम

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कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नृत्य, चित्रकला, कार्टूनिंग, रंगोली और पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। समूह नृत्य में नेहा-काजल, कशिश-पायल और चंचल-निकिता की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। एकल नृत्य में नेहा, हिमानी और मुस्कान ने प्रदर्शन किया। कार्टूनिंग में तन्नू प्रथम रहीं। रंगोली में तन्नू, मीनाक्षी और रिया ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। पोस्टर मेकिंग में सुनय, कोमल और दिव्या क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहीं।इस अवसर पर भौतिक विज्ञान विभागाध्यक्ष संजीव कुमार की पुस्तक ‘फिजिक्स फंडामेंटल’ का विमोचन विधायक अनिल यादव और डीएवी कॉलेज कोसली की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रीति धनखड़ ने किया। विधायक ने महाविद्यालय की मांगों पर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। संयोजक डॉ. संध्या रहीं। संचालन सुनील कुमार और संजीव कुमार ने किया।