Rewari News: माजरा एम्स मेले में भोजावास की कबड्डी टीम विजेता
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:24 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:24 PM IST
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कुंड। माजरा एम्स गांव में हनुमान जी के मेले में खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। मेले में बड़ी कबड्डी डू एंड डाई प्रतियोगिता में महेंद्रगढ़ जिले के गांव भोजावास और मायण की टीम के बीच मुकाबला हुआ। भोजावास ने 25-20 अंकों के अंतर से जीत दर्ज की।
डॉ. संजय मेहरा ने विजेता टीम को 31 हजार और उपविजेता टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 55 किलोग्राम भार वर्ग की बाल कबड्डी में बधराना प्रथम और भोजावास द्वितीय रहा। दोनों टीमों को 11 हजार और 9100 रुपये का पुरस्कार दिया गया।
भोजावास के मन्नू को बेस्ट कैचर और सचिन को बेस्ट रेडर चुना गया। मेले में कुश्ती दंगल भी हुआ। 11 हजार रुपये की कुश्ती में भालखी की गुर्जर ढाणी निवासी हर्ष और लजवाना निवासी प्रदीप के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों पहलवानों को आकर्षक कुश्ती दिखाने पर मंजीत यादव ने 11 हजार रुपये की राशि से सम्मानित किया।
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विधायक डॉ. कृष्ण कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर विजय बैरियर, दिनेश टींट, विपिन माजरा, जोगेंद्र यादव सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया। सरपंच परमजीत, मेला कमेटी के ज्येंद्र, विनोद कालिया, आकाश, मनीषा, हिम्मत सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
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डॉ. संजय मेहरा ने विजेता टीम को 31 हजार और उपविजेता टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 55 किलोग्राम भार वर्ग की बाल कबड्डी में बधराना प्रथम और भोजावास द्वितीय रहा। दोनों टीमों को 11 हजार और 9100 रुपये का पुरस्कार दिया गया।
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भोजावास के मन्नू को बेस्ट कैचर और सचिन को बेस्ट रेडर चुना गया। मेले में कुश्ती दंगल भी हुआ। 11 हजार रुपये की कुश्ती में भालखी की गुर्जर ढाणी निवासी हर्ष और लजवाना निवासी प्रदीप के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा। दोनों पहलवानों को आकर्षक कुश्ती दिखाने पर मंजीत यादव ने 11 हजार रुपये की राशि से सम्मानित किया।
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विधायक डॉ. कृष्ण कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर विजय बैरियर, दिनेश टींट, विपिन माजरा, जोगेंद्र यादव सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया। सरपंच परमजीत, मेला कमेटी के ज्येंद्र, विनोद कालिया, आकाश, मनीषा, हिम्मत सहित अनेक लोग मौजूद रहे।