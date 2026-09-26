कमलजीत ने साेना जीतकर बढ़ाया जिले का गौरव: विद्रोही
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:24 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 10:24 PM IST
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रेवाड़ी। स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने पर गांव सुलखा के शूटर कमलजीत सिंह और झज्जर की सुरूचि को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कमलजीत अहीरवाल के लिए बड़ी उपलब्धि लेकर आए हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले कमलजीत ने मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया। विद्रोही ने सरकार से रेवाड़ी में आधुनिक शूटिंग रेंज बनाने की मांग की, ताकि अहीरवाल क्षेत्र को शूटिंग खेल का हब बनाया जा सके।
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