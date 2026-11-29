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एचएयू के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार, दो दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। हल्के बादल छाने, तापमान में गिरावट और सुबह हल्की से मध्यम धुंध पड़ सकती है। विज्ञापन



फिजिशियन डॉ. मनीष कुमार ने प्रदूषण को देखते हुए सुबह-शाम खुले में टहलने और व्यायाम से बचने की सलाह दी। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एचएयू के कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार, दो दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने की संभावना है। हल्के बादल छाने, तापमान में गिरावट और सुबह हल्की से मध्यम धुंध पड़ सकती है।फिजिशियन डॉ. मनीष कुमार ने प्रदूषण को देखते हुए सुबह-शाम खुले में टहलने और व्यायाम से बचने की सलाह दी। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

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रेवाड़ी। रविवार को सुबह से धूप खिलने के कारण लोगों को दिन में ठंड से राहत मिली, हालांकि सुबह और रात को ठंड का असर बना रहा। जिले में अधिकतम तापमान 24.5 और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को यह क्रमशः 27 और 8.4 डिग्री था। वहीं, एक्यूआई 275 रहा, जबकि शनिवार को अधिकतम 309 दर्ज किया गया।