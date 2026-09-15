सुंदरकांड देता है श्रीराम की भक्ति और सकारात्मक सोच का संदेश : विधायक लक्ष्मण

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इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि श्रीराम चरित मानस के सुंदरकांड का पाठ भगवान श्रीराम की भक्ति, विश्वास और सकारात्मक सोच का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम को हृदय में स्मरण कर किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। भक्ति और विश्वास से कठिन परिस्थितियां भी आसान हो जाती हैं तथा नकारात्मकता दूर होती है।कार्यक्रम में नपा चेयरमैन अजय जांगिड़, नपा उपप्रधान अमन राव, रेवाड़ी नप के पूर्व चेयरमैन हरीश अरोड़ा, टेकचंद सैनी, नप पार्षद निहाल यादव सहित कस्बे के पार्षद और आसपास के गांवों के सरपंच मौजूद रहे।