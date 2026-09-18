Rewari News: सुमित ने यूजीसी-नेट में दूसरी बार पाई सफलता
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:24 PM IST
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रेवाड़ी। ग्राम बूढ़पुर निवासी व पूर्व सरपंच मानसिंह के पौत्र सुमित सिंह ने यूजीसी-नेट दूसरी बार सफलता पाई है। वह इससे पहले जून 2025 सत्र की यूजीसी-नेट उत्तीर्ण कर चुके हैं। हाल ही में जारी परिणाम में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दोबारा सहायक प्रोफेसर की योग्यता प्राप्त की। इसके अलावा सुमित सिंह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) 2024 व 2026 और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) टीजीटी-2024 व पीजीटी-2025 भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। सुमित सिंह ने बताया कि उनके माता-पिता दोनों के शिक्षक होने से उन्हें विद्यार्थी जीवन में बेहतर मार्गदर्शन मिला।
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