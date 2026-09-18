Rewari News: बावल बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

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कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कार्यकारिणी के प्रधान नितिन कौशिक, उपप्रधान जय सिंह और महिला उपप्रधान पूनम कुमारी सहित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा कि वे बार के विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे और सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलेंगे।प्रधान नितिन कौशिक ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बार परिसर में नए चैंबरों का निर्माण जल्द करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वकीलों को कामकाज के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी सभी सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर बार के विकास के लिए कार्य करेगी। इस अवसर पर एसडीजेएम आलोक आनंद, एडवोकेट अर्जुन सिंह चौकन सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।