Rewari News: बावल बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:51 PM IST
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बावल। बावल बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वाधवा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बार प्रधान नितिन कौशिक ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। समारोह में पूर्व प्रधान प्रीतम सिंह ढिल्लों भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कार्यकारिणी के प्रधान नितिन कौशिक, उपप्रधान जय सिंह और महिला उपप्रधान पूनम कुमारी सहित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा कि वे बार के विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे और सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलेंगे।
प्रधान नितिन कौशिक ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बार परिसर में नए चैंबरों का निर्माण जल्द करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वकीलों को कामकाज के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी सभी सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर बार के विकास के लिए कार्य करेगी। इस अवसर पर एसडीजेएम आलोक आनंद, एडवोकेट अर्जुन सिंह चौकन सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।
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कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कार्यकारिणी के प्रधान नितिन कौशिक, उपप्रधान जय सिंह और महिला उपप्रधान पूनम कुमारी सहित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा कि वे बार के विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे और सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर चलेंगे।
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प्रधान नितिन कौशिक ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बार परिसर में नए चैंबरों का निर्माण जल्द करवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वकीलों को कामकाज के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
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उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी सभी सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर बार के विकास के लिए कार्य करेगी। इस अवसर पर एसडीजेएम आलोक आनंद, एडवोकेट अर्जुन सिंह चौकन सहित बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।