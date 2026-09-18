Rewari News: रेवाड़ी-रींगस के बीच 21 और 22 को चलेगी विशेष अनारक्षित ट्रेन

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उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रींगस-रेवाड़ी अनारक्षित स्पेशल 21 और 22 सितंबर को रींगस से दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर रवाना होकर शाम 6 बजकर 40 मिनट पर रेवाड़ी पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन में 13 सामान्य श्रेणी और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 15 डिब्बे होंगे।रेवाड़ी से रवाना होने के बाद ट्रेन कुंड में 11 बजकर 8 मिनट से 11 बजकर 10 मिनट, अटेली में 11 बजकर 23 मिनट से 11 बजकर 25 मिनट, नारनौल में 11 बजकर 40 मिनट से 11 बजकर 42 मिनट पहुंचेगी।यह ट्रेन निजामपुर में 11 : 55 मिनट से 11 : 57 मिनट, डाबला में 12:8 से 12 : 10, मांवडा में 12 : 24 से 12 : 26, नीमकाथाना में 12 : 36 से 12 : 38, कांवट में 12: 54 से 12 - 56 और श्रीमाधोपुर में 1 बजकर 10 मिनट से 1 बजकर 12 मिनट तक ठहराव रहेगा। ट्रेन दोपहर 2 बजे रींगस पहुंचेगी।वापसी में रींगस से दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर रवाना होकर ट्रेन श्रीमाधोपुर, कांवट, नीमकाथाना, मांवडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली और कुंड होते हुए शाम 6 बजकर 40 मिनट पर रेवाड़ी पहुंचेगी। इससे रेवाड़ी-रींगस मार्ग पर यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।